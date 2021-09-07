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"الفجر" تنشر قائمة بأسماء شركاء عائشة الشاطر في قضية تمويل الإرهاب

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 08:16 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
حصلت بوابة الفجر، علي قائمة أسماء المتهمين في قضية تمويل الجماعة الإرهابية والانضمام اليها والترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية،  والمتهم فيها عائشة خيرت سعد الشاطر نجلة القيادي الأخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر و30 آخرين بينهم 6 سيدات.

وجاءت قائمة أسماء المتهمين كالأتي:

محمود حسين أحمد حسن 71 سنة دكتوراه في الهندسة الإنشائية، وأسـتاذ الهندسـة بجامعة أسيوط "هارب" ومحمـد عبـد الوهاب عبد الفتـاح  56 سنة كبير مهندسـين بمعهد البحوث "هارب" وأحمد صـلاح الدين أحمد طلعت 56 سنة طبيب بشري "هارب" وهاجر خالد فارس السيد ۲۲ سنة طالبة "هاربة" وأشرف رفعت عبد الحميد الزيات 45 سنة حاصل على مؤهل متوسط ومذيع بقطاع الإذاعة والتليفزيون "هارب" والمعتصـم بالله محمد عبد الجواد 34 سنة محاسب وصـاحب شركة الكوثر كول لتجارة أجهزة التكييف "هارب" وإبراهيم رمضـان عبـد الفتـاح 40 سنة محاسـب وشهرته عز الرجال "هارب" وعبـد الرحيم محمـد عبـد الرحيم 37 سنة سائق "هارب"

وتضم قائمة المتهمين أيضًا: فكري محمد فكري عبد الحليم  33 سنة "هارب" وإبراهيم السيد محمد عبده عطا 35 سنة مدرس لغة عربية "محبوس" وعائشة محمد خيرت سعد الشاطر 37 سنة حاصـلة على بكالوريوس علوم وتربية وربة منزل "محبوسة" وهدى عبد المنعم عبد العزيز حسن 59 سنة محامية حرة "محبوسة" ومحمـد أبو هريرة محمـد عبـد الرحمن  ۳۲ سنة محامي حر "محبوس" وسها سلامة عمر الشيخ 49 سنة مدرس مساعد بكلية الطب جامعة الاسكندرية "هاربة" ومحمد إسماعيل حسن الهضيبي 44 سنة طبيب أسـنان "محبوس" وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي 46 سنة مهندس ميكانيكا حر وشـريك بشـركة تريد ويفز "محبوس" ومحمد سعيد الشيمي علي 43 سنة أسـتاذ مساعد جراحة مسـالك بولية بكلية الطب جامعة القاهرة "هارب" وأحمد محمد أحمد معتوق سلام 35 سنة مدير حسابات بمجموعة الخليفة للصناعات الهندسية ومحاسـب بشـركة أي وان تك لصناعة السيور، "محبوس" واسامة إبراهيم أحمد مرعي 23 سنة طالب بكلية الطب البشري جامعة الأزهر "محبوس"

وأيضًا ضمت قائمة المتهمين: أسـامة مبروك موسـى محمد 27 سنة سـكرتير بمعمل تحاليل طبية "محبوس" وطـارق محمـد أمين عبد الفتـاح 27 سنة محامي حر "محبوس" وسمية محمد ناصـف رشـدي أبو السعود 35 سنة  طـالبـة بـالتعليم المفتوح بكليـة الحقوق جامعة القاهرة ومروة أحمد مدبولي أحمد 34 سنة موظفة بشـركة نيز أند بيكس وإسـراء كمال الدين محمد عطية 31 سنة حاصـلة على ليسـانس آداب وتربية شعبة لغة عربية وبدون عمل "هاربة" أحمد عبد الباسط محمد محمد 33 سنة معيد بكلية العلوم جامعة القاهرة "هارب" ومحمـد عبـد الرحيم محمـد عبـد الرحيم 26 سنة بدون عمل "هارب" ومحمد محمود محمد نصر  48 سنة أستاذ قسم أمراض باطنة بكلية الطـب جـامـعـة القاهرة "محبوس" ومحمد عبد الستار محمد حسن 51 سنة طبيب بيطري "هارب" وهاشم محمد محمد فراج 44 سنة مدقق لغوي "محبوس" وبهاء كمال محمد عوده 47 سنة مدير حسابات بالشركة العالمية لتكنولوجيا الهندسـة الطبية بالدقي "محبوس" وعزت عيد طه فضل خضير غنيم 44 سنة محامي حر "محبوس".

وذلك في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات امن الدولة قسم ثاني مدينة نصر والمقيدة برقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمتهمين فيها بتولى قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

والانضمام إلى هذة الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال وإستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

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مصر قضية عائشة الشاطر عائشة الشاطر صناعات هندسية تنظيم الاخوان الاخوان

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