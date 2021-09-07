رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد معسكر الجوالة والخدمة العامة





بحضور الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور اشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية والدكتور شاذلي عبده مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة بالجامعة.



واشاد رئيس الجامعة بجهود الطلاب المشاركين فى المعسكر واهمية المشاركة العمل التطوعى وغرس روح قيم الولاء والانتماء للجامعة. وثمن رئيس الجامعة جهودهم وطالب بان تكون لهم الاولوية فى المشاركة فى الانشطة الخارجية للجامعة تقديرا لعملهم التطوعى.



واشار الدكتور بدوى شحات نأئب رئيس الجامعة، إلى أن المعسكر يشارك فيه ٢٠ طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة ويقام فى المخيم الكشفى لتنظيف وتجميل المخيم الكشفى استعدادا لتنظيم المعسكر الدولى للجوالة القادم.

تفقد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى معسكر الجوالة والخدمة العامة الذى تنظمه ادارة الجوالة والخدمة العامة بالجامعة فى الفترة من ٤- ١١ سبتمبر الجارى.