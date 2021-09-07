ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم العالم بعد مباريات الجولة الثانية

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مجريات أحداث لقاء منتخب مصر الأول، والذي جمعهم مع نظيره منتخب الجابون، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.





ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر الأول مع نظيره منتخب ليبيا في الجولة الثالثة من تصفيات كاس العالم المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.





وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:.

1- مصر في المركز الأول برصيد 4 نقاط.

2- ليبيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

3- الجابون في المركز الثالث برصيد نقطة.

4- أنجولا في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط