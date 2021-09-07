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هكذا تظهر مني شلبي في فيلم "من أجل زيكو"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
هكذا تظهر مني شلبي في فيلم من أجل زيكو
تشارك الفنانة منة شلبي حالياً في فيلم "من أجل زيكو"  المقرر عرضه في السنيمات خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج "بيتر ميمي".


وتجسد منة شلبي خلال الأحداث دور فتاة شعبية تقييم في منطقة القلعة، ويحدث بينها وبين الفنان كريم محمود عبد العزيز مغامرات كثيرة، وتتوالى الأحداث بينهما في إطار درامي مشوق.


فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، شيكو، إسعاد يونس، وكوكبة مميزة من النجوم. 

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