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الليلة.. ميمي جمال ضيفة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس اليوم في برنامجها "صاحبة السعادة" الفنانة ميمي جمال، ومن المقرر عرض اللقاء في تمام الساعة 11مساءً على قناة dmc. 

ومن المقرر أن تتحدث ميمي جمال خلال اللقاء عن بعض التفاصيل المتعلقة بحياتها الشخصية، وعن قصة الحب التي جمعتها بزوجها الراحل حسن مصطفى، وتظهر ميمي جمال خلال اللقاء بصحة ابنتيها. 

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ميمي جمال السينمائية فيلم "ضغط عالي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبد العزيز حشاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود صابر، بطولة نضال الشافعي، آيتن عامر، لطفي لبيب، هالة فاخر، أحمد فتحي صبري عبدالمنعم.

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