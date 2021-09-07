موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

يلتقي فريق يوفنتوس بقيادة مدربه ماسيمليانو أليجري، مع فريق نابولي، يوم السبت 11 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.





وستقام المباراة بين فريقي يوفنتوس ونابولي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ولم يحقق فريق يوفنتوس اي فوز حتى الآن في مسابقة الدوري الإيطالي، حيث تعادل في الجولة الأولى مع أودينيزي بهدفين مقابل هدفين، وخسر في الجولة الماضية على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة هدف دون رد أمام إمبولي الصاعد حديثا للكالتشيو.