Advertisements

موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يلتقي فريق يوفنتوس بقيادة مدربه ماسيمليانو أليجري، مع فريق نابولي، يوم السبت 11 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وستقام المباراة بين فريقي يوفنتوس ونابولي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ولم يحقق فريق يوفنتوس اي فوز حتى الآن في مسابقة الدوري الإيطالي، حيث تعادل في الجولة الأولى مع أودينيزي بهدفين مقابل هدفين، وخسر في الجولة الماضية على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة هدف دون رد أمام إمبولي الصاعد حديثا للكالتشيو.

أخبار تهمك

صفقات الزمالك 2021.. القلعة البيضاء تستعد للموسم الجديد بميركاتو ناري

منذ حوالي 3 ساعات

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

انفراد.. محامي "سمكري البني آدمين" يفجر مفاجآت جديدة حول القضية (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم

منذ 36 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ حوالي 8 ساعات

كواليس إقالة حسام البدري من منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ حوالي 10 ساعة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم العالم بعد مباريات الجولة الثانية

منذ ساعة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

"مكافحة الإدمان" يفجر مفاجأة عن أكثر أنواع المخدرات شيوعًا بين الفتيات (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

منذ حوالي 10 ساعة

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ يوم

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 18 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

كواليس إقالة حسام البدري من منتخب مصر

09:01 ص

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

02:29 ص

"مكافحة الإدمان" يفجر مفاجأة عن أكثر أنواع المخدرات شيوعًا بين الفتيات (فيديو)

08:14 ص

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

03:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements