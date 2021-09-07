Advertisements

اليوم.. رنا سماحة تحيي حفلاً غنائياً بساقية الصاوي

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
اليوم.. رنا سماحة تحيي حفلاً غنائياً بساقية الصاوي

تستعد المطربة رنا سماحة اليوم لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا بساقية الصاوي بالزمالك، وذلك في تمام الساعة 8مساءً، وهذا الحفل يعتبر الأول لها بعدما أعلنت عن حملها. 

ومن المقرر أن تقدم رنا سماحة خلال الحفل مجموعة من أغانيها المميزة، منها:"أوبا، بقيت شبهك، أتخضيت، حياتي تخصني"، وغيرها. 


يذكر أن المطربة رنا سماحة طرحت مؤخرا، كليب أغنيتها "أستاذ تمثيل" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد فخراني، توزيع زيزو فاروق، ميكس وماستر ماهر صلاح.

أخبار تهمك

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

"مكافحة الإدمان" يفجر مفاجأة عن أكثر أنواع المخدرات شيوعًا بين الفتيات (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ حوالي 10 ساعة

انفراد.. محامي "سمكري البني آدمين" يفجر مفاجآت جديدة حول القضية (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 15 ساعة

كواليس إقالة حسام البدري من منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم العالم بعد مباريات الجولة الثانية

منذ ساعة

صفقات الزمالك 2021.. القلعة البيضاء تستعد للموسم الجديد بميركاتو ناري

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ يوم

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم

منذ 33 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

كواليس إقالة حسام البدري من منتخب مصر

09:01 ص

"مكافحة الإدمان" يفجر مفاجأة عن أكثر أنواع المخدرات شيوعًا بين الفتيات (فيديو)

08:14 ص

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

02:29 ص

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

03:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements