اليوم.. رنا سماحة تحيي حفلاً غنائياً بساقية الصاوي



تستعد المطربة رنا سماحة اليوم لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا بساقية الصاوي بالزمالك، وذلك في تمام الساعة 8مساءً، وهذا الحفل يعتبر الأول لها بعدما أعلنت عن حملها.



ومن المقرر أن تقدم رنا سماحة خلال الحفل مجموعة من أغانيها المميزة، منها:"أوبا، بقيت شبهك، أتخضيت، حياتي تخصني"، وغيرها.





يذكر أن المطربة رنا سماحة طرحت مؤخرا، كليب أغنيتها "أستاذ تمثيل" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد فخراني، توزيع زيزو فاروق، ميكس وماستر ماهر صلاح.