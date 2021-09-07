جامعة كفرالشيخ: استمرار تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

توفير اللقاح للطلاب

وشارك اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر في حملة لتوعية زملائهم من الطلاب في مختلف الكليات بأهمية التطعيم للحفاظ على سلامتهم، كما شاركوا في توفير سبل الراحة ومساعدة زملائهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية أثناء تلقى التطعيم.

أعلنت جامعة كفر الشيخ، استمرار حملة تطعيم طلاب الجامعة باللقاح الخاص بفيروس كورونا، في 8 عيادات بكليات الحاسبات والمعلومات، العلوم، الطب، التربية النوعية، التجارة، الآداب، الطب البيطري، التمريض بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر.وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، توفير اللقاح للطلاب، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامتهم، حيث وفرت الجامعة عدة مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح مشيرًا إلى أن حملة التطعيم تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.وأشاد بدور الدولة المصرية، وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى أولى منذ توليه المسئولية القطاع الصحي أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التي تخدم المواطن، حيث يتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، شخصيا مبادرات الصحة، التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطن المصري، وتحققت في هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع.ووجه رئيس الجامعة الشكر للجنة التنفيذية لتطعيم لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب وللطاقم الطبي، واتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر لما قدموه من جهد لراحة الطلاب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.