36 إصابة جديدة بكورونا في الصين

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، 36 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي، مقارنة مع 18 إصابة في اليوم السابق.

ولفتت اللجنة الصينية، إلى أن جميع الإصابات الجديدة غير ناجمة عن عدوى محلية.

وأوضحت اللجنة الصينية، أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 10 حالات يوم الإثنين، جميعها وافدة من الخارج، انخفاضا من 18 حالة في اليوم السابق. ولا تحتسب الصين تلك الحالات ضمن حصيلة الإصابات المؤكدة.

وقالت اللجنة الصينية، إن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني بلغ 95064 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.