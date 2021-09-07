تحرير 63 محضرا متنوعا في دسوق بكفر الشيخ

قام المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، بالتنسيق مع مدير إدارة تموين بندر دسوق ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة، ومفتشي تموين بالإدارة من مأموري الضبط القضائي، وانضمام جهاز حماية المستهلك والطب البيطري والإدارة الصحية والبيئة والإشغالات والغلق الإداري، بمرور مفاجئ على المحلات والسوبر ماركت والمطاعم والكافيهات والمقاهي والجزارة والمصانع، ومحلات التجارية والأسماك المملحة والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة دسوق.



ضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار

ويأتي ذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.



تحرير 63 محضرا متنوع

وتمكنت الأجهزة الرقابية من تحرير 63 محضرا متنوعا بمركز ومدينة دسوق وهم 20 محضر عدم إعلان، و3 محاضر متنوعه ومحضر بدون ترخيص وأخر بدون فواتير و5 محاضر ذبح خارج السلخانة ومحضر مصادرة 3كم كبده غير صالحة، ومحضر لعدد 69 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، وأيضا 24 محضر صحة و7 محاضر بيئة.



ومؤخرا تمكنت مديرية التموين بكفرالشيخ، في وقت سابق، من ضبط كميات كبيرة من الأدوية البيطرية المحظور تداولها داخل مخزن بيع وتداول الأدوية البيطرية بمركز قلين.



جاء ذلك خلال حملة شنتها مديرية التموين بكفر الشيخ، على الأنشطة التجارية والأسواق بدائرة مركز قلين، بناءً علي توجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وإشراف علام الشوادفي، مدير الرقابة التموينية، بمشاركة رضا داود وحمدي النوساني، بإدارة الرقابة التموينية.



ومرت الحملة على مخزن بيع أدوية بيطرية بمركز قلين، وعُثرت بداخله علي كميات كبيرة من الأدوية البيطرية المحظور تداولها والاتجار فيها عبارة عن «جوتريل 10٪» سعة العبوة 1 لتر، بالإضافة إلي ضبط كميات كبيرة من الزجاجات المعبأة بمواد ملونة غير مدون عليها أي بيانات تفيد نوع المواد الموجودة داخلها أو تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، بإجمالي مضبوطات 294 زجاجة.



وتحفظت الحملة على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1847 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين، وتولت النيابة العامة التحقيق.



كما ضبطت الحملة عدد 152 برطمان عسل، و33 علبة شمع عسل أبيض، بإحدى محال بيع الأعلاف، بدائرة مركز قلين، وجميعها بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية، وجرى التحفظ على كل المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة برقم 1848 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز قلين، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.