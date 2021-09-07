Advertisements

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء بالدقهلية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
شهدت أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء، استقرارا وفقا لأسعار سوق الجملة بمدينة المنصورة في الدقهلية.

أسعار الخضراوات
وسجلت أسعار الطماطم من ٥ إلى ٦ جنيات للكيلو، والبصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، والخيار البلدي يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم
وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2- 5.5 جنيها للكيلو، الفاصوليا بين 5-10جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيها للكيلو.

الكلمات المفتاحية

الأسعار اليوم أسعار الفاكهة أسعار الخضراوات أسعار

أخبار تهمك

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

منذ حوالي 10 ساعة

كواليس إقالة حسام البدري من منتخب مصر

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم

منذ 35 دقيقة

انفراد.. محامي "سمكري البني آدمين" يفجر مفاجآت جديدة حول القضية (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم العالم بعد مباريات الجولة الثانية

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ حوالي 10 ساعة

صفقات الزمالك 2021.. القلعة البيضاء تستعد للموسم الجديد بميركاتو ناري

منذ حوالي 3 ساعات

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ يوم

"مكافحة الإدمان" يفجر مفاجأة عن أكثر أنواع المخدرات شيوعًا بين الفتيات (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

كواليس إقالة حسام البدري من منتخب مصر

09:01 ص

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

02:29 ص

"مكافحة الإدمان" يفجر مفاجأة عن أكثر أنواع المخدرات شيوعًا بين الفتيات (فيديو)

08:14 ص

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

03:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements