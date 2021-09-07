موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

يواجه فريق تشيلسي بقيادة مدربه توماس توخيل، منافسه استون فيلا، يوم السبت 11 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين فريقي تشيلسي وأستون فيلا في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويسعى فريق تشيلسي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة في ظل فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، حيث فاز في المباراة النهائية على حساب مانشستر سيتي بنتيجة هدف دون رد في البرتغال.