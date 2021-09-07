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موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:00 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمود دياب
يستعد منتخب مصر الأول، لخوض مواجهة نظيرة منتخب ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

موعد مباراة مصر وليبيا
لم يتحدد بعد الموعد النهائي لمباراة مصر وليبيا، لكنه سيكون في التوقف الدولي القادم وتحديدًا في أحد الأيام بين 6 و9 أكتوبر 2021.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا
أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري، على أرضه وخارجها في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال المقبل.

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