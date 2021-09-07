بث مباشر.. السيسي يتفقد ميناء الإسكندرية البحري ويطلع على عملية تطوير مرافقه

يقدم موقع "الفجر الإلكتروني"، خدمة البث المباشر، لنقل تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم ميناء الاسكندرية البحري، ويطلع علي عملية التطوير في مرافقه.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، سوف يتفقد الميناء ويتابع المرافق الخاصة به، ومتابعة سير العمل بالأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

