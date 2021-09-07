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تقديم طرح Venom 2 أسبوعين عن موعده المحدد

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
تقديم طرح Venom 2 أسبوعين عن موعده المحدد

قررت شركة سوني للإنتاج السينمائي، تقديم موعد طرح فيلم Venom: Let There Be Carnage الذي يطرح ضمن عالم سبايدر مان السينمائي.

ووفق صحيفة ديلي ميل، كان من المتوقع طرح الفيلم في يوم 15 أكتوبر المقبل، ولكن تقرر تقديم موعد طرحه ليوم 1 أكتوبر. 

وتسعى شركة سوني استغلال الحماسة التي يعيشيها حالياً عشاق أفلام الأبطال الخارقون بفضل فيلم مارفل الجديد Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings لتدعيم الإقبال على فيلمها.

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