تقديم طرح Venom 2 أسبوعين عن موعده المحدد

ووفق صحيفة ديلي ميل، كان من المتوقع طرح الفيلم في يوم 15 أكتوبر المقبل، ولكن تقرر تقديم موعد طرحه ليوم 1 أكتوبر.



وتسعى شركة سوني استغلال الحماسة التي يعيشيها حالياً عشاق أفلام الأبطال الخارقون بفضل فيلم مارفل الجديد Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings لتدعيم الإقبال على فيلمها.



قررت شركة سوني للإنتاج السينمائي، تقديم موعد طرح فيلم Venom: Let There Be Carnage الذي يطرح ضمن عالم سبايدر مان السينمائي.