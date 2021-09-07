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أسعار اللحوم اليوم اليوم الثلاثاء في الدقهلية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
استقرت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي بمحافظة الدقهلية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار اللحوم الكندوز
وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو.

سعر كباب الحلة
وسجل سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدي 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدي 120-130 جنيها.

أسعار الموزة الكندوز
واستقرت أسعار الموزة الكندوز، تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الأستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

بينما سجلت أسعار اللحوم في منافذ ضد الغلاء وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية من ٧٥: ٨٥ جنيها الكيلو.

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