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غداً.. طرح فيلم "30 مارس" بالسينمات

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
غداً.. طرح فيلم 30 مارس بالسينمات

يُعرض غدًا في جميع دور العرض السنيمائية، فيلم "30 مارس"، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيلات بسبب جائزة فيروس كورونا، الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، تأليف حميد المدني. 

وتدور أحداث الفيلم "30 مارس" في إطار التشويق والغموض والإثارة حول جريمة قتل وتحاط الشبهات بعدد من الأبطال، وتعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب موازين أبطاله.

والفيلم بطولة أحمد الفيشاوي، ونيللي كريم، ودينا الشربيني، وصبري فواز، وخالد الصاوي، وشريف دسوقي، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ومجموعة من ضيوف ‏الشرف.

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