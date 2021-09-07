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فيلم مارفل الجديد يحقق نصر كبير بشباك التذاكر الأمريكي

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
فيلم مارفل الجديد يحقق نصر كبير بشباك التذاكر الأمريكي

نجح فيلم Shang-Chi And The Legend of the Ten Rings في تحقيق رقم قياسي بجمعه لـ 90 مليون دولار بشباك التذاكر الأمريكي في أول أربعة أيام من طرحه.

وحسب صحيفة ديلي ميل، فيلم Shang-Chi And The Legend of the Ten Rings هو أحدث أفلام الأبطال الخارقين ضمن عالم مارفل السينمائي. 

ويقدم الفيلم أول بطل خارق آسيوي، وفيما يخص الرقم الذي حققه بشباك التذاكر، فهو رقم قياسي كان آخر من حققه فيلم "هالووين" عام 2007.

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