محلل سياسي فلسطيني يكشف في حوار خاص لـ"الفجر" كيف هرب الأسرى من سجن جلبوع الإسرائيلي ومن هو العقل المدبر؟

◄الأسرى الست حفروا نفقًا من داخل سجن جلبوع امتد لمسافة ٤٠ مترًا

◄سجن جلبوع مصنف كأقوى وأفضل السجون المحمية وبه أنظمة أمنية على أعلى مستوى

◄الأسرى الست أحدهم قائد كتائب شهداء الأقصى والباقي من الجهادالإسلامي

◄بصمة زكريا الزبيدي موجودة في عملية الهروب

◄عملية الهروب ضربة قوية للمنظومة الأمنية الإسرائيلية

تلقت إٍسرائيل صباح يوم الاثنين، صفعة مدوية بعد هروب 6 أسرى فلسطينيين بطريقة أفلام هوليوود من سجن جلبوع –أحد أشد السجون حراسة في إسرائيل.

وضجت وسائل الإعلام العبرية، بالحديث عن تفاصيل عملية الهروب، فإن الأسرى الست حفروا نفقًا من داخل سجن جلبوع إلى خارجه في منطقة بيسان، شمالي إسرائيل.

وقد وصف مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية، حادثة هروب الأسرى من سجن جلبوع بأنه أحد أخطر الحوادث الأمنية التي شهدتها إسرائيل.

وكشف المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبدالمهدي مطاوع، في حوار خاص لـا"لفجر"، تفاصيل هروب الأسرى من سجن جلبوع الإسرائيلي ومن هو العقل المدبر؟





وإليكم نص الحوار:-

◄كيف هرب الأسرى الفلسطينيون من سجن جلبوع الإسرائيلي؟

هرب الأسرى من سجن جلبوع عبر حفر نفق امتد لمسافة ٤٠ مترًا خارج أسوار السجن.

◄كيف استقبلت إسرائيل خبر هروب الأسرى الفلسطينيين؟

إسرائيل صدمت بهذا الخبر بشكل كبير لأن هذا السجن مصنف كأقوى وأفضل السجون المحمية وبه أنظمة على أعلى المستويات وهذا ضربة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية.

◄ما هو أول إجراء اتخذته إسرائيل بعد تلقيها صفعة الهروب؟

إسرائيل بدأت عمليات تحقيق مكثفة للأسرى وبدأت بإخلاء السجناء إلى سجون أخرى لفحص السجن خوفًا من عمليات أخرى ونشرت ٢٠٠ حاجز للتفتيش.

كما أجرت تحقيقات مع المسؤولين عن هذا السجن.

◄من هو قائد عملية الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي؟

الأسرى الستة أحدهم قائد كتائب شهداء الأقصى السابق زكريا الزبيدي والباقي من الجهادالإسلامي.

ومن الواضح أن بصمة زكريا الزبيدي موجودة حيث أنه صاحب رسالة ماجستير في ٢٠١٨ بعنوان التنين والصياد التي تتحدث عن المطاردين والمطاردة الفلسطينية.

◄ماذا عن سجن جلبوع الإسرائيلي؟

سجن جلبوع الإسرائيلي مصنف كأقوى وأفضل السجون المحمية وبه أنظمة على أعلى المستويات.

◄هل كشفت عملية هروب الأسرى هشاشة النظام الأمني الإسرائيلي؟

تسببت عملية الهروب بحالة استنفار واستنزاف للأجهزة الأمنية حتى العثور على الهاربين وتضع احتمالات كبيرة أمام أجهزة الأمن الإسرائيلية.

◄هل من الممكن أن تتعرض إسرائيل لعملية هروب أخرى؟

هذه ليست اول عملية هروب ولكنها الضربة الأقوى للمنظومة الأمنية الإسرائيلية.

وفي أعقاب هروب الأسرى الفلسطينيين، سارع الاحتلال الإسرائيلي بالقيام بعدد من الإجراءات الأمنية لتفادي هرب سجناء آخرين.