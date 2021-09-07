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ندوة عن كيفية التقدم للمنح الدراسية في كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
نظمت كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية، ندوة تحت عنوان "كيفية التقدم للحصول علي الزمالة او المنح الدراسية"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم باعمال رئيس جامعة بنها وبحضور الدكتور وليد طلعت منصور القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد 50 طالبا وذلك لمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من مسافات التباعد.

ندوة بجامعة بنها 
وحاضر في الندوة الدكتور مهران مختار النجار الأستاذ بكلية الزراعة ومدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

منح دراسية 
 وخلال الندوة قام مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة بشرح وتعريف بأهداف وأنشطة مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وأهم الجهات المحلية والدولية الداعمة للمنح الدراسية بالإضافة إلى كيفية التقدم للحصول علي منح دراسية وماهي العوامل الواجب مراعتها للحصول على منح دراسية وكيفية اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

وعلي هامش الندوة تم إعطاء الطلاب فرصة لتقديم الأسئلة للمحاضر بالإضافة إلى أنه تم توزيع استبيان من مكتب العلاقات الدولية علي الحضور لمعرفة مدى رضائهم عن المحاضرة ومدى الاستفادة من المحاضرة وهل استطاعوا من خلال المحاضرة التعرف على أنشطة مكتب العلاقات الدولية بالجامعة وهل يرغب الطلاب في مزيد من المحاضرات ومقترحاتهم لمواضيع المحاضرات القادمة.

الكلمات المفتاحية

ندوة منح دراسية جامعة بنها العلاج الطبيعي

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