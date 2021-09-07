Advertisements

السيسي يصدر توجيها عاجلا لوزير النقل بشأن تطوير ميناء المكس بالإسكندرية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
استوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أثناء حديثه عن خطة تطوير ميناء تطوير الإسكندرية، وخاصة تطوير الميناء الأوسط "ميناء المكس".

وقال الرئيس: "ده إيه يا كامل"، ليُجيبه: "ده يا فندم طريق الميكس تواجدات ومساكن أهالي وفنار ميناء الإسكندرية تبعنا وكل ده هيتشال"، ليرد الرئيس: "إيه اللي هيتشال، احنا لما اتكلمنا في الموضوع ده قولنا لازم نعوض الناس كويس علشان الظهير الخلفي للميناء يكون مؤمن تمامًا.

وعقب وزير النقل قائلًا: "تمام يا فندم".

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم ميناء الاسكندرية البحري ويطلع علي عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الاغراض والارصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

أخبار تهمك

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد.. محامي "سمكري البني آدمين" يفجر مفاجآت جديدة حول القضية (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم

منذ 33 دقيقة

"مكافحة الإدمان" يفجر مفاجأة عن أكثر أنواع المخدرات شيوعًا بين الفتيات (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

رغم توقيعه.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة في صفقة بديل الشناوي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ حوالي 10 ساعة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم العالم بعد مباريات الجولة الثانية

منذ ساعة

رزاق سيسيه يوجه ضربة قوية للزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

صفقات الزمالك 2021.. القلعة البيضاء تستعد للموسم الجديد بميركاتو ناري

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

كواليس إقالة حسام البدري من منتخب مصر

منذ ساعة و نصف
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

كواليس إقالة حسام البدري من منتخب مصر

09:01 ص

"مكافحة الإدمان" يفجر مفاجأة عن أكثر أنواع المخدرات شيوعًا بين الفتيات (فيديو)

08:14 ص

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

02:29 ص

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

03:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements