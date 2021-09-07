Advertisements
السيسي يصدر توجيها عاجلا لوزير النقل بشأن تطوير ميناء المكس بالإسكندرية
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:19 ص
رقية جمال
استوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أثناء حديثه عن خطة تطوير ميناء تطوير الإسكندرية، وخاصة تطوير الميناء الأوسط "ميناء المكس".
وقال الرئيس: "ده إيه يا كامل"، ليُجيبه: "ده يا فندم طريق الميكس تواجدات ومساكن أهالي وفنار ميناء الإسكندرية تبعنا وكل ده هيتشال"، ليرد الرئيس: "إيه اللي هيتشال، احنا لما اتكلمنا في الموضوع ده قولنا لازم نعوض الناس كويس علشان الظهير الخلفي للميناء يكون مؤمن تمامًا.
وعقب وزير النقل قائلًا: "تمام يا فندم".
ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم ميناء الاسكندرية البحري ويطلع علي عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الاغراض والارصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.
وقال الرئيس: "ده إيه يا كامل"، ليُجيبه: "ده يا فندم طريق الميكس تواجدات ومساكن أهالي وفنار ميناء الإسكندرية تبعنا وكل ده هيتشال"، ليرد الرئيس: "إيه اللي هيتشال، احنا لما اتكلمنا في الموضوع ده قولنا لازم نعوض الناس كويس علشان الظهير الخلفي للميناء يكون مؤمن تمامًا.
وعقب وزير النقل قائلًا: "تمام يا فندم".
ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم ميناء الاسكندرية البحري ويطلع علي عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الاغراض والارصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.