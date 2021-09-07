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برلماني: العمل الخيري والإنساني يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:20 ص
النائب جمال السعيد
النائب جمال السعيد
إيمان أسامة
قال الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن العمل الخيري والإنساني في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن إطلاق الرئيس السيسي لأكبر قافلة مساعدات إنسانية، تستهدف رعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار احتفالية "أبواب الخير" التى أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري.

طفرة في العمل الخيري والإنساني
وأكد "السعيد" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن الدولة حريصة كل الحرص على رعاية الأسر الأشد احتياجًا وتحويل حياتهم من حالة صعبة لحالة أكثر استقرارًا من خلال إطلاق المبادرات والبرامج الاجتماعية المختلفة.

قافلة أبواب الخير 
وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن إطلاق هذه القافلة الإنسانية بمثابة تأكيد على اهتمام الدولة بالمواطنين والحرص على تحسين أحوالهم المعيشية من خلال التعاون المثمر مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف إنسانية واجتماعية واقتصادية تخدم حياة ملايين المواطنين وتساهم في النهوض بها.

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مصر قافلة ابواب الخير جمال السعيد السيسي أبواب الخير

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