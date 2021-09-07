المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز مستوي الـ 11 ألف نقطة مع بداية التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، مع بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،بعد هبوط حاد علي مدار جلستين متواليتين،

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 11091.9 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2376 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13395 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4322 نقطة.