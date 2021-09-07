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المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز مستوي الـ 11 ألف نقطة مع بداية التعاملات

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 10:20 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، مع بداية  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،بعد هبوط حاد علي مدار جلستين متواليتين، 
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 11091.9 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2376 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13395 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4322 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 2815.1 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 3786 نقطة.

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