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برلمانيون: السيسي يسعى لتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:07 ص
السيسي
السيسي
إيمان أسامة
ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب، احتفالية "أبواب الخير" التي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري، مؤكدين أن الدولة حريصة على رعاية الأسر الأشد احتياجًا وتحسين أحوالهم وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري.

برلماني: السيسي يسعى دائمًا لتحسين أحوال المواطنين
من جانبه، قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن احتفالية أبواب الخير التي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة رائعة لاستكمال مجهود الدولة المصرية لدعم الفئات المهمشة والفقيرة التى تحتاج الرعاية الكاملة من جانب الدولة.

وأضاف "كدواني" في تصريح لبوابة "الفجر" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى دائمًا لتحسين أحوال المواطنين ورفع المعاناة عن كاهل الطبقات محدودة الدخل أو الفقراء فى العديد من المشاريع بداية من تكافل وكرامة ودعم الشباب فى كل الأنشطة لإيجاد وسائل لكسب الرزق من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم التسهيلات الائتمانية لدعم هؤلاء الشباب.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن جميع المبادرات التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ناجحة ومؤثرة ومقبولة من الشعب المصري وتسير وفق برنامج مدروس ومحدد للخروج من الأزمة الاقتصادية التي كانت تمر بها مصر، وإحداث تكافل، ودعم الدولة للفئات الفقيرة وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري.

برلماني: العمل الخيري والإنساني يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي
وفى السياق، قال الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن العمل الخيري والإنساني في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن إطلاق الرئيس السيسي لأكبر قافلة مساعدات إنسانية، تستهدف رعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار احتفالية "أبواب الخير" التى أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري.

وأكد "السعيد" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن الدولة حريصة كل الحرص على رعاية الأسر الأشد احتياجًا وتحويل حياتهم من حالة صعبة لحالة أكثر استقرارًا من خلال إطلاق المبادرات والبرامج الاجتماعية المختلفة.

وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن إطلاق هذه القافلة الإنسانية بمثابة تأكيد على اهتمام الدولة بالمواطنين والحرص على تحسين أحوالهم المعيشية من خلال التعاون المثمر مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف إنسانية واجتماعية واقتصادية تخدم حياة ملايين المواطنين وتساهم في النهوض بها.

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