لهذا السبب.. خالد يوسف يتصدر تريند "جوجل"





كشف المخرج خالد يوسف خلال اللقاء عن أعماله القادمة، مشيرًا إلي أنه سيقوم بعمل فيلم ملحمي كاشفًا أنه لن يتوقف عن التعبير عن نفسه بعمل الأفلام.





كما صرح خالد يوسف عن تفاصيل سفره بالخارج قائلاً أنه لم يشعر بالغربة طيلة سفره، موضحًا أن العرب والأجانب احتضنوه.



