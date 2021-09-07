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لهذا السبب.. خالد يوسف يتصدر تريند "جوجل"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
تصدر المخرج خالد يوسف مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع "جوجل"، وذلك بعد تصريحاته أمس في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

كشف المخرج خالد يوسف خلال اللقاء عن أعماله القادمة، مشيرًا إلي أنه سيقوم بعمل فيلم ملحمي كاشفًا أنه لن يتوقف عن التعبير عن نفسه بعمل الأفلام. 

كما صرح خالد يوسف عن تفاصيل سفره بالخارج قائلاً أنه لم يشعر بالغربة طيلة سفره، موضحًا أن العرب والأجانب احتضنوه. 

يذكر أن خالد يوسف قد عاد بعد أزمتة الأخيرة التي جعلته يسافر للخارج ثلاث سنوات. 

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