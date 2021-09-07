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ساندي:" مبعرفش أنام بدون مسكنات وهعيش بإعاقة طول عمري"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
ساندي: مبعرفش أنام بدون مسكنات وهعيش بإعاقة طول عمري

تحدثت الفنانة ساندي المعاناة التي تعرضت لها بسبب   تجربتها الصعبة مع "سمكري البني آدمين"، الذي ألقي القبض عليه بتهمة التزوير.


قالت ساندي خلال لقائها في برنامج "Et بالعربي" :"أنا لا أستطيع النوم طبيعي بدون مسكنات رقبتي باظت، أنا شخص مجني عليه هعيش بإعاقة طول عمري محدش حاسس بألمي سنتين لم أنم طبيعي".

وتابعت قائلة:"أنا تأدبت في عمودي الفقري طول حياتي بسبب إنسان مختل، وفي النهاية والده يتهمني بالادعاء ويشهر بي إني على علاقه بابنه، وفي النهاية ألاقي الجمهور يشجع على هذا الكلام".

أستكملت حديثها قائلة:"عندي مشوفش الجمهور تاني بس حقي لازم يرجع وحق ابني الذي أضر، منذ عامين وأعلنت أنني أصبت بإعاقة، أنا ذهبت له لأنني لدي مشكلة في العمود الفقري، وجربت بعد أن قرات في الموضوع وبالفعل ذهبت وكنت أعتقد أنه دارس بالفعل ورأيت جميع شهاداته ووقت الجلسة شعرت بسخونة شديدة قال إنها الدورة الدموية". 


أكملت:"وبعدها أصابني صداع شديد واتضح ذلك أثناء ظهوري في مهرجان الجونة لم أرتدِ العدسات وكنت أتحرك بصعوبة".


ووأصلت حديثها قائلة:"ذهبت لطبيب وقال لي انتي عملتي حادثة، انتي كنتي ستصابي بالشلل، وعرضت الفيديو على الطبيب أثناء وجودي في العيادة وقال لي هذا هو السبب، الغضروف خبط في النخاع الشوكي، هو تقريباً إنسان سادي أو عنده مشكله هو بيقتل الناس".

وقامت ساندي بتحذير الجمهور قائلة:"ده نصاب وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، لوكان قطعة كنت اتشليت أو مت".

وأختتمت حديثها قائلة:"منه لله، يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، تحذير يا جماعة مش أي حاجة الفنانين أو الانفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم".

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