وزيرة البيئة تعلن اعتماد قانون النظافة الجديدة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قانون النظافة الجديد، جارى اعتماده والموافقة علية، لضبط منظومة النظافة الجديدة، مشيرا إلى أن القانون يحدد دور الوزارات فى التخطيط والتنفيذ للمنظومة، وكذلك دور الشركات والرقابة على التنفيذ، وكيفية دخول القطاع غير الرسمى بالمنظومة الجديدة.



هدف المنظومة

وأضافت وزيرة البيئة، خلال اصطفاف معدات النظافة بالقاهرة باستاد القاهرة، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، أن الهدف من المنظومة هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن عمال النظافة لهم دور اساسى فى المنظومة، وكذلك الشركات ستكون جزء من المنظومة.



تسليم أحياء المنطقتين الغربية والشرقية لشركتى نظافة

وتبدأ محافظة القاهرة تسليم أحياء المنطقتين الغربية والشرقية لشركتى نظافة لتولى مسئولية أعمال النظافة بهم، على أن تتولى هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أعمال النظافة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، مع متابعة أعمال الشركتين، بالتعاون مع الأحياء، ومن المقرر أن تبدأ هيئة النظافة تسليم الأحياء تباعا للشركتين، ليتم البدء بحى مصر الجديدة ثم مدينة نصر، ثم المطرية وباقى الأحياء تباعا بالمنطقة الشرقية، كما تتسلم الشركة المسئولة عن المنطقة الغربية حى غرب القاهرة ثم أحياء عابدين والأزبكية بشكل تدريجى.