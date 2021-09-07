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الأمم المتحدة: الخدمات الأساسية في أفغانستان تتداعى والمواد الغذائية بدأت تنفد

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:09 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات

قال المتحدث باسم الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الخدمات الأساسية في أفغانستان تتداعى والمواد الغذائية بدأت تنفد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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