تحرير 39 مخالفة تموينية في بيلا بكفر الشيخ

ترأس جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات والمجازر لواقعة بنطاق المدينة وقراها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها.



شارك في الحملة، أيمن غالي، وعبد الجليل صبري، ومحمد أمير ضبعون، وعلي أمين، نواب رئيس المدينة، والدكتور عبد الله عباس، مدير الرقابة التموينية ببيلا، ورضا بدوي، ورفعت رشوان، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا، بمشاركة رؤساء القري بالتنسيق مع مديري المكاتب التموينية بالقري وتوابعها كل في نطاقه قريته.



تحرير محاضر تموينية لـ26 مخبزا

شملت الجولة المرور على جميع مخابز المدينة وقري المركز، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر تموينية لـ26 مخبز مدعم لوجود مخالفات تنوعت ما بين (نقص بالوزن - عدم وجود شهادة صحية - توقف عن الإنتاج - عدم النظافة).



كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، حملة مكبرة بحضور نواب رئيس المدينة، وبمشاركة إدارات التموين، والصحة، والطب البيطري، المكونة من الدكتور رامى سلامة، رئيس الصحة العامة والمجازر والتفتيش على اللحوم ببيلا، وعلي البسراوي، مسئول الإشغالات ببيلا، وربيع حافظ، وهاني عبدالعاطي، وأحمد قنديل، ومحمد محسن، ومحمد هلال، ومحمود عبد الحميد، مسئولي الأغذية بإدارة بيلا الصحية، حيث تم المرور على الأسواق والمطاعم والمحلات للحفاظ علي سلامة المواطنين.



ضبط بعض المخالفات وتحرير 13 محضرا متنوعا

وتمكنت الحملة المكبرة، من ضبط بعض المخالفات، وتحرير 13 محضرا متنوعا ما بين (3 محاضر اشتراطات نظافة وتشغيل عمال - 3 محاضر قرارات غلق وبدون ترخيص - 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لمخبز أفرنجي ومطعم فول وفلافل ودواجن - محضر لعدم وجود شهادة صحية - ضبط 70 كجم فسيخ مجهول المصدر - إعدام 6 كجم مخبوزات للتغيير في الخواص الطبيعية).



وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.