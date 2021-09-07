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التنمية المحلية تنشر صورا لمشروعات "حياة كريمة" في 10 محافظات

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، في عدد من المحافظات.

وأوضحت الصور عددا من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظات: "الغربية، أسيوط، قنا، بنى سويف، أسوان، المنوفية، كفرالشيخ، الأقصر، سوهاج،  البحيرة".

فيما أكدت الوزارة أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجه بأهمية متابعة المشروعات المنفذة لخدمة المواطنين من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كمشروع قومى عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات. 

وتدور أهداف مبادرة حياة كريمة حول:
1- تنمية شاملة لكافة التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق.
2- سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية.
3- تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب.
4- التمكين الاقتصادى وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل.
5- الاستثمار فى تنمية الإنسان لتعظيم قيمة الشخصية المصرية.
6- سد لفجوات التنموية بين القرى للقضاء على الفقر.
7- تحفيز قيم المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
8- استيعاب القدرات الشبابية المتطوعة وتوجيه جهودها للعمل الخيرى والتنموى.
9- تحسين البنية التحتية من شبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى.
10- التخفيف عن كاهل الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بمحافظات مصر لضمان حياة كريمة.
التنمية المحلية تنشر صورا لمشروعات "حياة كريمة" في 10 محافظات
التنمية المحلية تنشر صورا لمشروعات "حياة كريمة" في 10 محافظات
التنمية المحلية تنشر صورا لمشروعات "حياة كريمة" في 10 محافظات
التنمية المحلية تنشر صورا لمشروعات "حياة كريمة" في 10 محافظات
التنمية المحلية تنشر صورا لمشروعات "حياة كريمة" في 10 محافظات
التنمية المحلية تنشر صورا لمشروعات "حياة كريمة" في 10 محافظات
التنمية المحلية تنشر صورا لمشروعات "حياة كريمة" في 10 محافظات
التنمية المحلية تنشر صورا لمشروعات "حياة كريمة" في 10 محافظات

الكلمات المفتاحية

مصر حياة كريمة التنمية المحلية

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