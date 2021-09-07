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وزير الخارجية الصيني يزور كوريا الجنوبية وسط تعثر المحادثات مع جارتها الشمالية

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
منار طارق
أفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الصيني سيزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية.

وقالت الوزارة إن وانغ يي، وهو أيضًا عضو مجلس الدولة، سيصل إلى سيول يوم 14 سبتمبر في إقامة لمدة يومين وسيجري محادثات في اليوم التالي مع نظيره تشونغ إيوي يونغ. وصرحت الوزارة في بيان إن "الوزيرين يعتزمان تبادل الآراء بشكل معمق حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية والقضايا الإقليمية والعالمية". وأضافت أن الجانبين سيعقدان اجتماعا منفصلا لبحث سبل تعزيز التبادلات الثقافية قبل الذكرى الثلاثين لاقامة العلاقات الدبلوماسية العام المقبل.


وتأتي زيارة وانغ وسط مفاوضات متعثرة تهدف إلى تفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية التي انهارت في عام 2019.

عززت إعادة تنشيط الخطوط الساخنة بين الكوريتين في يوليو الآمال في استئناف محادثات نزع السلاح النووي. لكن توقفت كوريا الشمالية عن الرد على الخطوط الساخنة حيث بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية السنوية الشهر الماضي، والتي حذرت بيونغ يانغ من أنها قد تؤدي إلى أزمة أمنية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه قبل يوم من وصول وانغ، من المرجح أن يجتمع كبير المفاوضين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في طوكيو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول إن الاجتماع لم ينته بعد. كما قال المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، سونغ كيم، في سيول أواخر الشهر الماضي إن واشنطن ليس لديها نية عدائية تجاه بيونغ يانغ وإنه مستعد لاستئناف الحوار "في أي مكان وفي أي وقت".


لعبت الصين، الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، دورًا رئيسيًا في الجهود المبذولة للضغط عليها لتفكيك برامجها النووية. يمكن أن تناقش كوريا الجنوبية والصين أيضًا زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى سيول، والتي كانت متوقعة في أوائل العام الماضي ولكن تم تأجيلها وسط الوباء.

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كوريا الجنوبيه برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الصين

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