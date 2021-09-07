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محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من مستشفى الأورام

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:14 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير المحاور والشوارع بغرب محافظة كفر الشيخ، للوقوف على الأعمال الجارية، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، مشددا بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمرار أعمال الرش والتطهير بمدن وقرى المحافظة.

المحافظ تفقد أيضا الأعمال الجارية بشارع المدارس شرق العاصمة، والواصل بين محور سعد زغلول، والشوارع المتفرعة أمام حديقة صنعاء، كما تفقد الأعمال الجارية بمركز الأورام الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء منه، ليستفيد منه أهالي محافظات الدلتا.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في محور سعد زغلول، وشارع الـ21، مشددًا بمنع عبور السيارات والتكاتك المخالفة، وإزالة التعديات على الطريق، موجها بإجراء تعديل مروري بأحد الشوارع المتفرعة من شارع صبري القاضي، لمنع التكدس المروري، وتيسير الحركة.

الانتهاء من الخرسانات بنسبة 100%
وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من الخرسانات بنسبة 100%، ونسبة التشطيبات النهائية 98%،ووصل الإنشاء في المبنى الجديد لحوالي 60%، المكون من دور واحد يشمل "المغسلة وبور الكهرباء والمغسلة والعيادات"، أما الأجهزة الطبية فسيتم توريدها خلال الفترة المقبلة، كما تم تركيب 8 مصاعد بالمبنى.

يوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة في انتظار افتتاح المركز، مؤكدًا إن إقامة مشروع مركز علاج أورام كفر الشيخ، سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام في دلتا مصر، مؤكدًا أن المشروع يقع في المنطقة المقابلة للمعهد الديني، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنى "أ" بمسطح 1400م2، ويتكون من بدروم وأرضى، و6 أدوار علوية، ومبنى "ب" بمسطح 2000م2 ويتكون من بدروم وأرضى و3 أدوار علوية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يضُم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريرًا، و5 غرف للطوارئ، تضم 7أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريرًا، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، موضحًا أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 95%.

جدير بالذكر أن غرب العاصمة شهد أعمال تطوير وإنشاء محاور جديدة، بدء من رصف شارع صبري القاضي، وإنشاء الحديقة العامة المجانية المجاورة له، وما تم توفيره من مقاعد وألعاب أطفال وبرجولات ومظلات، وإنشاء محور سعد زغلول الجديد للربط بين شرق وغرب المدينة الممتد من امتداد شارع صبري القاضي، حتى مزلقان سعد زغلول" السلخانة سابقا"، لربط غرب بشرق المدينة، بالإضافة لإنارته، كما تم إنشاء شارع 21 وتحويله لاتجاهين وإزالة التعديات على الطريق العام، لتيسير الحركة المرورية بمنطقة غرب العاصمة.

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