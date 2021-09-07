تداول أسئلة امتحاني التاريخ والفيزياء للثانوية العامة "دور ثان"

تداولت صفحات الغش الإلكتروني، وجروبات الغش، على تطبيق "واتس أب"، أجزاء من امتحان مادتي التاريخ والفيزياء، للثانوية العامة دور ثان.



فريق مكافحة الغش الإلكتروني

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني، بغرفة العمليات المركزية، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتابع للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة حال ثبوت صحة الأسئلة المتداولة.



وبدأ قبل قليل، قرابة 55 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة دور ثان أداء امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، حيث أوضحت الوزارة أنه يؤدى الامتحان قرابة 33158 طالب وطالبة فى مادة الفيزياء و22201 طالب وطالبة فى التاريخ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (stem) امتحان "مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)" بإجمالي عدد 29 طالب وطالبة.



وأوضحت غرفة العلميات أن الأسئلة وصلت إلى اللجان دون أي مشكلات وتم وضعها داخل كنترول المدارس المخصصة كمقار للجان لتوزيعها على الطلاب مع بداية الامتحان.

