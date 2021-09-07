السيسي: "وجدت ميناء في سنغافورة يديره 8 أفراد.. وإحنا رايحين لده" (فيديو)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمستوردين قال خلالها: "أنا مش هغلبك معايا، مش هيحصل الكلام اللي كان موجود قبل كده، تجهيز وتطوير الموانئ كمنظومة، تم أيضًا تطوير منظومة إدارة هذه الموانئ بالميكنة الكاملة".



مواجهة الفساد بتعامل البشر مع المكن

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش تفقده ميناء الإسكندرية البحري واطلاعه على عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، اليوم الثلاثاء، "أنا مش عايز أقولكم حجم المليارات اللي أنفقت لميكنة هذه المنظومة"، معقبًا: "أنا من 3 سنوات قولتلهم لو ينفع تعملوا ميكنة كاملة لجميع الأنشطة في مصر، لتحييد العمل البشري وإجراءاته وقولتولي عايزين 100 مليار جنيه، حد هيقولي تدفع 100 مليار جنيه في ميكنة لدولة، أيوة دولة زي مصر فيها 100 مليون مواطن، حجم العمل لو مميكن ميكنة كاملة يساهم في القضاء على كثير من المشكلات التي يواجهها المواطنين، ولن يتم مواجهة الفساد إلا بتعامل البشر مع المكن".



ميناء في سنغافورة يديره 8 أفراد

وتابع، "أنا روحت سنغافورة عام 2017 وجدت الميناء بأكمله يشغله طقم من 8 أفراد، وإحنا رايحين لده".



ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم ميناء الإسكندرية البحري ويطلع علي عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الإغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

