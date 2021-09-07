Advertisements

الخشت: تحصين طلاب جامعة القاهرة بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
تواصل جامعة القاهرة، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، استقبال الطلاب لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من خلال 17 نقطة تم تخصيصها داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب بالمجان، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي وضعتها الجامعة لاستكمال تطعيم جميع منسوبيها، وفي ضوء خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطعيم عناصر المنظومة الجامعية في الدولة المصرية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 /2022.

جامعة القاهرة 
وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن خطة تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا بجامعة القاهرة تهدف إلى التحصين بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19 والحد من أعراضها واكتساب الجسم مناعة تجاهها، بما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية التي تمكن الجامعة من مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.

خطة تلقي لقاحات فيروس كورونا
يشار إلى أن خطة تلقي لقاحات فيروس كورونا بجامعة القاهرة تمت على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في فبراير 2021، من خلال التوعية بأهمية تلقي اللقاحات التي تمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية، وإصدار دليل خاص باللقاحات، وتم تطعيم جميع مقدمي الخدمة الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية على حملات متتالية بالأولوية المذكورة في القواعد الإرشادية، والتي شملت مقدمي الخدمة الطبية في جميع المستشفيات مع الأولوية لمستشفيات العزل، والصفوف الأولى لمقدمي الخدمة الطبية بطوارئ المستشفيات، والعاملين بمنطقة كوفيد بالعيادات الخارجية، وكبار السن، وذوي الأمراض المزمنة من أعضاء هيئة التدريس بجميع المستشفيات الجامعية والكليات الطبية.

ويسجل طلاب جامعة القاهرة ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح egcovac.mohp.gov.eg ثم يختار الطالب محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقما، والتوجه بعدها إلى عيادات الكليات المخصصة لذلك، وفي حالة تعذر الطلاب التسجيل على الموقع لأي سبب يتم التوجه مباشرة إلى أي من العيادات المخصصة لتطعيم الطلاب مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومي والكارنية الجامعي وسيتم التسجيل له وتطعيمه.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن منذ أيام بدء حملة موسعة لتطعيم طلبة وطالبات جامعة القاهرة بلقاح "سينوفاك" بالمجان في 17 نقطة مخصصة لتطعيم الطلاب في كليات: "الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا".
الخشت: تحصين طلاب جامعة القاهرة بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة
الخشت: تحصين طلاب جامعة القاهرة بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة مصر لقاح كورونا جامغة القاهرة تطعيم الطلاب العام الدراسي الجديد 2022 الخشت

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ يوم

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 7 دقيقة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 8 ساعات

كواليس إقالة حسام البدري من منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم العالم بعد مباريات الجولة الثانية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

"مكافحة الإدمان" يفجر مفاجأة عن أكثر أنواع المخدرات شيوعًا بين الفتيات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

صفقات الزمالك 2021.. القلعة البيضاء تستعد للموسم الجديد بميركاتو ناري

منذ حوالي 5 ساعات

الإعلان بعد قليل.. فينجادا مديرا فنيا لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك

منذ 37 دقيقة

"الفجر" يكشف ملامح جهاز فينجادا مع منتخب مصر

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة تخاطب "الصحة" رسميًا لتوفير لقاح كورونا للأطقم الطبية والفئات ذات الأولوية على نفقتها

بدء تطعيم الأطقم الطبية والتمريض بمستشفيات جامعة القاهرة ضد فيروس كورونا

وصل المستشفيات الجامعية.. قطار تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

جامعة القاهرة تتوسع في حملتها لتطعيم جميع منسوبي جامعة القاهرة

جامعة حلوان تبدأ حملة التطعيم بلقاح كورونا لمنتسبيها

جامعة حلوان تواصل تطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:00 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

"الفجر" يكشف ملامح جهاز فينجادا مع منتخب مصر

10:41 ص

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

01:06 ص

الإعلان بعد قليل.. فينجادا مديرا فنيا لمنتخب مصر

10:30 ص

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

03:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements