اليوم.. مصر للطيران تسيير 77 رحلة دولية وداخلية

أعلنت مصر للطيران اليوم الثلاثاء، عن تسيير 77 رحلة جوية بمعدل 56 رحلة دولية إلى كل من بغداد، تورنتو، دبي، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، أثينا، لارناكا، فيينا، ميونيخ، بودابست، عمَان، لندن، دوسلدورف، نيويورك، روما، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، باريس، برلين، أبوظبي، موسكو، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و14 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل، و7 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8556 راكبا.



إجراءات احترازية للقادمين

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.



كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط بإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.