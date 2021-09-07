22 سفينة إجمالي حركة موانئ بورسعيد





ميناء شرق بورسعيد

حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين.





ميناء غرب بورسعيد

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وموجود علي الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.



وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول.