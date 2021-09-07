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آيتن عامر تشارك جمهورها برومو حكاية "حدوته وانا قبلت"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
شاركت الفنانة آيتن عامر متابعيها البرومو الرسمي لحكاية "وأنا قبلت"، المقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "زي القمر"، يوم السبت المقبل على قناة CBC، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

حكاية "انا قبلت" بطولة عابد عناني، تيام قمر، محسن منصور، عزت زين، لبنى ونس، لاشينة لاشين، تأليف أيمن الشايب، إخراج معتز حسام.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة آيتن عامر الدرامية مسلسل "كوفيد 25"الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة يوسف الشريف ، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، إخراج أحمد جلال.

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