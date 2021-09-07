Advertisements

مصطفى درويش يكشف عن موعد تصوير فيلم "100 وش"

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
كشف الفنان مصطفي درويش عن موعد تصوير فيلم "بـ 100 وش"، والذي يُعد استكمالًا للعمل الدرامي الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2020.

وقال مصطفي درويش في تصريح صحفي له أن فريق عمل فيلم "بـ 100" سوف يبدأون تصويره بعد شهرين من الآن، نافياً ما تردد عن استبدال كاملة أبو زكري بمخرجة أخرى.

فيلم بـ" 100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، شريف دسوقي، سلوى محمد علي، مصطفى درويش، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو زكري.

أخبار تهمك

صفقات الزمالك 2021.. القلعة البيضاء تستعد للموسم الجديد بميركاتو ناري

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة البدري في منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

"الفجر" يكشف ملامح جهاز فينجادا مع منتخب مصر

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. موقف حسام حسن من تدريب المنتخب

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصرف مصطفى محمد

منذ يوم

عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك

منذ 37 دقيقة

"مكافحة الإدمان" يفجر مفاجأة عن أكثر أنواع المخدرات شيوعًا بين الفتيات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

كواليس إقالة حسام البدري من منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي مع مصطفي البدري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم العالم بعد مباريات الجولة الثانية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقف حسين الشحات رسميا

منذ حوالي 12 ساعة

الإعلان بعد قليل.. فينجادا مديرا فنيا لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:00 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

"الفجر" يكشف ملامح جهاز فينجادا مع منتخب مصر

10:41 ص

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

01:06 ص

الإعلان بعد قليل.. فينجادا مديرا فنيا لمنتخب مصر

10:30 ص

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

03:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements