مصطفى درويش يكشف عن موعد تصوير فيلم "100 وش"

، والذي يُعد استكمالًا للعمل الدرامي الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2020.



وقال مصطفي درويش في تصريح صحفي له أن فريق عمل فيلم "بـ 100" سوف يبدأون تصويره بعد شهرين من الآن، نافياً ما تردد عن استبدال كاملة أبو زكري بمخرجة أخرى.





فيلم بـ" 100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، شريف دسوقي، سلوى محمد علي، مصطفى درويش، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو زكري.

كشف الفنان مصطفي درويش عن موعد تصوير فيلم "بـ 100 وش"