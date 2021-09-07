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مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
تعود منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي في الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، بعد نهاية التوقف الدولي الخاص بمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تلعب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي ايام السبت والاحد والاثنين.

وجاء مبارايات الجولة الرابعة على النحو التالي:

مبارايات يوم السبت:

كريستال بالاس/ توتنهام
أرسنال/ نورويتش سيتي
برينتفورد/ برايتون آند هوف البيون
ليستر سيتي/ مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد/ نيوكاسل
واتفورد/ ولفرهامبتون
ساوثامبتون/ ويست هام يونايتد
تشيلسي/ أستون فيلا
مبارايات الأحد:
ليدز يونايتد/ ليفربول
مبارايات الإثنين
ايفرتون/بيرنلي

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