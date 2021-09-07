عاجل.. سيراميكا كليوباترا ينقض على نجم الزمالك





شهدت الساعات القليلة الماضية وجود رغبة قوية لدى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على صفقة نجم القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وقال مصدر خاص داخل نادي سيراميكا كليوباترا أن المسؤولين فتحوا باب المفاوضات للحصول على خدمات حاتم سكر لاعب الفريق الشاب خلال الميركاتو الحالي.





في الوقت الذي أكد فيه المصدر أن هناك جلسة جمعت مسؤولو سيراميكا مع حاتم سكر في الساعات الماضية من أجل حسم كافة الأمور المالية والإدارة لضمه.





يُذكر أن حاتم سكر يعد واحد من أبرز اللاعبين الشباب مع القلعة البيضاء والذي تم تصعيده للمشاركة في التدريبات خلال الموسم المنصرم.