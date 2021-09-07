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مسئولو جهاز "6 أكتوبر" يتفقدون محطات الصرف الصحي لاستقبال موسم الشتاء

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز، محطات الصرف الصحى والروافع بالمدينة، للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوَّات موسم الشتاء والتقلبات الجوية المحتملة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمحطات والروافع بالمدن الجديدة، ووضع خطة لمجابهة الأمطار والسيول خلال موسم الشتاء المقبل.

وشملت جولة رئيس الجهاز، محطة الصرف الرئيسية رقم ١، ومحطة الصرف الرئيسية رقم ٢، ومحطة رفع صرف الحى السابع، مشيراً إلى أن خطة الاستعداد لموسم الشتاء تعتمد على عدة محاور، أبرزها: تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، والبدء فى تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، وتوفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحى في حالة انقطاع التيار الكهربائي، ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل، بجانب توفير عددٍ من الطلمبات للدفع بها إلى المناطق الساخنة "الأكثر تعرضاً لتجميع مياه الأمطار"، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية .

وأكد المهندس عادل النجار، ضرورة تأهيل فرق الطوارئ والمتابعة والرصد والتحرك السريع للتعامل مع الأزمات، وكذا  تحديد النقاط الساخنة بالمدينة خلال موسم الشتاء ووضعها على رأس أولويات خطة الاستعداد لمجابهة الأمطار والسيول. ​






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