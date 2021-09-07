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بعد أيام من طرحها.. " عرض مستمر" لحماقي تحقق 2 مليون مشاهدة

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز

حصدت أغنية " عرض مستمر " للفنان محمد حماقى 2 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها على قناته الشخصية على موقع الفيديوهات " يوتيوب". 

"عرض مستمر" كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكساچ توما، ديچيتال ماستر طارق مدكور، طبلة أحمد عيادي، رق هشام العربي، ناي أحمد خيري، جيتار مصطفى نصر.

والجدير بالذكر أن هذه الأغنية ضمن ألبوم " يا فاتني"، و طرح محمد حماقي مؤخراً زيها مين،يا فاتني،لو حتسيب، الذين حققوا نجاحًا كبيرًا فور طرحهم على "يوتيوب". 

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