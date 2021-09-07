الرئيس السيسي يدشن وحدات متحركة جديدة للسكك الحديدية

دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحدات متحركة جديدة للسكك الحديدية وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

ميناء الإسكندرية البحري

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم ميناء الإسكندرية البحري، واطلع على عملية التطوير في مرافقه.

متابعة سير العمل بالأرصفة

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتفقد الميناء ويتابع المرافق الخاصة به، ومتابعة سير العمل بالأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

