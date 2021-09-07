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عصابة رجال الشرطة كلمة السر في قفز شاب من مركز صحي بأكتوبر

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص يعمل بمركز صحي خاص "بدون ترخيص" كائن بأحد العقارات بدائرة القسم، وبها كدمات وجروح، وبتاريخ الواقعة حضر للمركز المشار إليه 3 أشخاص، وإنتحلوا صفة رجال شرطة وإستولوا على 5 هواتف محمولة ومبلغ مالي، وأثناء ذلك قام بعض العاملين والمتوفي بالهرب والقفز من أحد النوافذ بالمركز مما أدى لوفاته.

تشكيل فريق بحث جنائي
تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة 4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية.
ضبط ثلاثة
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبط ثلاثة منهم وجارى ضبط المتهم الهارب، وبمواجهتهم اعترفوا بانتحالهم صفة رجال شرطة لعلمهم بأن المركز غير مرخص، ونفوا علمهم بقيام المتوفي بالقفز من النافذة وأرشدوا عن الهواتف المحمولة المستولي عليها.

وقرروا بإنفاقهم المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء بعض العاملين بالمركز المشار إليه أيدوا ذلك وتعرفوا على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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