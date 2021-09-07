تسجيل 1597 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في كوريا الجنوبية

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب ثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب وكالة يونهاب للأنباء، عاودت حالات الإصابة الجديدة الصعود إلى قرابة الـ 1600 إصابة وسط تفشي الفيروس، رغم إجراءات التباعد الاجتماعي المعمول بها في البلاد خلال الشهرين الماضيين.

وأعلنت السلطات الصحية الكورية، ارتفاع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 263 ألفا و374 إصابة، والوفيات إلى .2330

وكانت الوكالة الكورية للسيطرة على الامراض والوقاية منها، ذكرت منها أن 7ر30 مليون شخص أو 9ر59% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، قد تلقوا أول جرعة من لقاحات كوفيد 19، و4ر18 مليون شخص أو 8ر35% قد تم تطعيمهم بشكل كامل.