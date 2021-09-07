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ريهام أيمن تشارك جمهورها صور جديدة لها برفقة ابنتها في أول يوم مدرسة

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
ريهام أيمن تشارك جمهورها صور جديدة لها برفقة ابنتها في أول يوم مدرسة

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها عدة صور جديدة لها تجمعها بابنتها من خلال استعدادهم للعام الدراسي الجديد عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ريهام في الصور وهي مع ابنتها في المدرسة، وعلقت عليها قائلة:"اليوم هو أول يوم في بقية حياتك، أتمنى لك عالم من السعادة يافتاتي الخلوة، اقضي وقتاً ممتعاً في المدرسة".


يذكر أن الفنانة ريهام أيمن شاركت في مسلسل "العراف" وهو من تأليف يوسف معاطي، ومن بطولة عادل إمام، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد فلوكس، شيرين، طلعت زكريا، ومن إخراج رامي إمام.

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