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"الري": تنفيذ 60 إزالة لتعديات على الترع بـ 5 محافظات

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
تمكنت قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، من تنفيذ 60 إزالة للتعديات على أملاك ري خلال حملة موسعة اليوم في نطاق "القليوبية - دمياط - الدقهلية - البحيرة - سوهاج"، مؤكدة بذلك أنه أصبح عدد الإزالات التي تمت إزالتها منذ 2015 على نهر النيل 161718.

الحملة القومية لاسترداد الأراضي

جاء ذلك في إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضي، وفي إطار الجهود المبذولة من قطاع الري، لإزالة كافة التعديات الموجودة على المجاري المائية بإدارات الري.

جهود أجهزة الوزارة للقضاء على كافة أشكال التعديات

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل، حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.

الهدف من التصدي الفوري للتعديات على نهر النيل

وأشار الوزير إلى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأضاف وزير الري أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".

حملة إنقاذ النيل

وأطلقت الوزارة حملة باسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.
"الري": تنفيذ 60 إزالة لتعديات على الترع بـ 5 محافظات
"الري": تنفيذ 60 إزالة لتعديات على الترع بـ 5 محافظات
"الري": تنفيذ 60 إزالة لتعديات على الترع بـ 5 محافظات
"الري": تنفيذ 60 إزالة لتعديات على الترع بـ 5 محافظات

الكلمات المفتاحية

نهر النيل الري الترع والمجاري إزالات

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