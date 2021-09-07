"البحوث الإسلامية": "وعظ القاهرة" ينفذ قافلة توعوية شاملة بحي الأسمرات

برنامج عمل القافلة التوعية الشاملة

استهدف برنامج عمل القافلة التوعية الشاملة بجميع القضايا المهمة التي تمس المجتمع المصري، من خلال التواصل الفعّال مع جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب، ومناقشتهم في كثير من المفاهيم التي تدور بأذهانهم سواء ما يتعلق منها بجوانب فكرية أو مجتمعية أو العلاقة بينهم وبين غيرهم.



وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد أن مثل هذه القوافل تأتي ضمن خطة الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة، والتي تعمل على بناء الإنسان المصري، وذلك بالتركيز على مجموعات تعمل تسعى لبثّ روح الأمل والتفاؤل في نفوس الناس ونبذ كل معاني اليأس التي تهدم ولا تبني، فضلًا عن التحديد الواضح لدور كل فرد في المجتمع والمهام والمسئوليات التي يعبأ بها بما يسهم في بناء الدولة المصرية ويرتقي بها ويحافظ على مقدراتها.



