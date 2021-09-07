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خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 12:59 م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
محمد زويد
كشف مصدر مسئول داخل النادى الإسماعيلي عن حقيقة طلب الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال الرحيل خلال الفترة السابقة وخاصة منذ أسبوع. 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن إيهاب جلال قدم إعتذار عن استكمال مهامه داخل الإسماعيلي منذ أسبوع هذه هي الحقيقة، لكن حصل بعض المكالمات الهاتفية والتي جمعت بينه وبين اللجنة الفنية وأبلغهم بالتراجع عن القرار.

وأضاف:" بعد أن أبلغ المسئولين بتراجعه تم عقد جلسة بينه وبين أحد رجال الأعمال العاشقه للإسماعيلي في القاهرة وذلك بعلم اللجنة الفنية وأبلغه هو الآخر بالاستمرار مع الدراويش خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أنه لم يبلغنا بأي قرار منذ هذا الوقت، مضيفا منذ أن ترددت أنباء قوية حول إمكانية توليه منصب القيادة الفنية لمنتخب مصر تم الاستقرار على تولى عماد سليمان القيادة الفنية بدلا منه لحين التعاقد مع مدرب أخر.

وفجر المصدر مفاجأة غير متوقعة حيث قال أنه تم التعاقد مع أكثر من صفقة كان يرغب بها إيهاب جلال خلال الفترة الماضية أبرزهم محمد حسن وحسين السيد ومصطفى الزناري وبعض اللاعبين الذيم لعبوا تحت قيادته بمصر المقاصة رغم اختلاف اللجنة الفنية معه حول بعض الأسماء.

الكلمات المفتاحية

مصر ايهاب جلال الاسماعيلي

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